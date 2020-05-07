Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
16:07 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун осужден за домогательства

ТАСС, 7 мая. Южнокорейский шорт-трекист Лим Хё Джун осужден за сексуальные домогательства. Об этом сообщает AFP.

Наверх
Источник: AP 2020

В прошлом году Лим Хё Джун стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола. Виновник инцидента был на год отстранен от национальной команды, несмотря на извинения.

Читайте также
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан завершил карьеру

Суд Центрального района Сеула оштрафовал 23-летнего спортсмена на $2,5 тыс. и приговорил к 40 часам терапии для совершивших преступление на сексуальной почве. Как отмечается в заключении суда, прокуратура требовала для Лим Хё Джуна тюремного заключения.

Это не первый сексуальный скандал с участием южнокорейских шорт-трекистов. В 2019 году двукратная олимпийская чемпионка Сим Сок Хи обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании. В итоге тренер был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Лим Хё Джун является чемпионом и бронзовым призером Олимпиады-2018, а также трехкратным чемпионом мира.

Читайте также
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты
В «Локомотиве» сообщили о двух случаях заражения коронавирусом
Владельца «Спартака» госпитализировали с коронавирусом
СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
Емельяненко обесценил победы Кличко
Трусова рассказала о мотивах ухода из группы Тутберидзе
Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь