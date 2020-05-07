Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хё Джун осужден за домогательства
ТАСС, 7 мая. Южнокорейский
ТАСС, 7 мая. Южнокорейский
В прошлом году Лим Хё Джун стянул штаны с партнера по команде в присутствии других спортсменов, среди которых были представительницы женского пола. Виновник инцидента был на год отстранен от национальной команды, несмотря на извинения.
Суд Центрального района Сеула оштрафовал 23-летнего спортсмена на $2,5 тыс. и приговорил к 40 часам терапии для совершивших преступление на сексуальной почве. Как отмечается в заключении суда, прокуратура требовала для Лим Хё Джуна тюремного заключения.
Это не первый сексуальный скандал с участием южнокорейских
Лим Хё Джун является чемпионом и бронзовым призером Олимпиады-2018, а также трехкратным чемпионом мира.