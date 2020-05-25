Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду и за его пределами

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Первых успехов Ютта добилась в 2017 году, когда победила на первенстве мира среди юниоров в Хельсинки в многоборье, командной гонке и на дистанции 1500 метров, добавив к этому еще две бронзы турнира. Спустя год перспективная голландка первенствовала на юниорском чемпионате мира, победив в командной гонке и командном спринте, а также став серебряной медалисткой во всех личных дисциплинах: 500, 1000, 1500, 3000 метров и многоборье.

В 2019 году Ютта стала выступать на взрослом уровне. И успех не заставил себя долго ждать. Она результативно выступила на внутренних чемпионатах, что позволило ей войти в сборную Нидерландов и представлять свою страну на крупнейших международных стартах. На чемпионате Европы в спринтерском многоборье голландка была близка к завоеванию медали, но в итоге стала лишь четвертой, зато на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле Ютта восстановила справедливость, выиграв свой первый титул чемпионки мира (в командном спринте).

Однако, именно 2020-й год принес девушке наибольший успех в ее пока еще непродолжительной карьере: Ютта выиграла два крупнейших старта на своей коронной дистанции — 1000 метров.

На домашнем чемпионате Европы в Херенвене Ютта, под ликующие крики оранжевой торсиды, победила с результатом 1:13,67, едва не дотянув до мирового рекорда на равнинных катках, установленного американкой Бриттани Боу.

Через месяц, в феврале, на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити голландка в компании соотечественниц Янины Смит, Летиции де Йонг и Саннике де Нелинг стала сильнейшей в командном спринте на отдельных дистанциях, попутно приняв участие в установлении нового мирового достижения (1:24,02).

Спустя два дня неутомимая Ютта завоевала золотую медаль на своей любимой «тысяче», финишировав с лучшим временем в истории Нидерландов (1:11,84) и уступив лишь 0,23 секунды лучшему времени мира. Таким образом, Лердам в свои 21 стала трехкратной чемпионкой мира. То ли еще будет?

Не так давно Ютту признали самой красивой спортсменкой Нидерландов, что только добавило девушке признания и популярности. Ее Instagram стали одолевать толпы поклонников, и в настоящий момент число ее подписчиков подбирается к отметке в 500 тысяч. Как итог, очаровательная конькобежка является самой популярной представительницей своего вида спорта, что дает ей возможность успешно зарабатывать на рекламе в социальных сетях.

Среди планов на будущее светловолосой красавицы создание собственного бренда одежды. «Катание на коньках — это весело, но оно также должно приносить какие-то дивиденды», — поясняет спортсменка.

Судя по ее фотографиям, девушка явно знает толк в моде и в том, как правильно себя подать. У нее есть чувство стиля, которое помогает ей быть успешной как на ледовых аренах, так и за пределами спортивных сооружений.