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14:11 (мск), источник: ТАСС

Конькобежка Воронина стала первой россиянкой, удостоившейся премии Оскара Матисена

ТАСС, 4 июня. Россиянка Наталья Воронина стала лауреатом премии имени Оскара Матисена, которая вручается за лучшее выступление сезона в конькобежном спорте. Об этом сообщает пресс-служба Нидерландской федерации катания на коньках.

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Источник: РИА "Новости"

25-летняя россиянка получит приз за выступление на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) в феврале 2020 года. Воронина 15 февраля установила мировой рекорд на дистанции 5000 м (6 минут 39,02 секунды). Она стала первой спортсменкой, сумевшей затратить на преодоление этой дистанции менее 6 минут 40 секунд.

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Помимо золотой медали чемпионата мира, в активе Ворониной бронзовая награда Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 5000 м и семь бронзовых медалей чемпионатов мира. На чемпионате Европы она трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призером.

Воронина стала первой российской спортсменкой, которая была удостоена премии Оскара Матисена. Премия будет вручена на одном из международных турниров следующего сезона, календарь которого будет опубликован позднее. До нее лауреатами становились советские спортсмены Борис Стенин (1960), Антс Антсон (1964), Евгений Куликов (1975) и Николай Гуляев (1987).

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