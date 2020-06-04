Конькобежка Воронина стала первой россиянкой, удостоившейся премии Оскара Матисена

Источник: РИА "Новости"

25-летняя россиянка получит приз за выступление на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) в феврале 2020 года. Воронина 15 февраля установила мировой рекорд на дистанции 5000 м (6 минут 39,02 секунды). Она стала первой спортсменкой, сумевшей затратить на преодоление этой дистанции менее 6 минут 40 секунд.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо золотой медали чемпионата мира, в активе Ворониной бронзовая награда Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 5000 м и семь бронзовых медалей чемпионатов мира. На чемпионате Европы она трижды становилась серебряным и один раз бронзовым призером.