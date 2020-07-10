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10 июля, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен ушла из жизни в возрасте 27 лет

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 по шорт-треку Лара ван Рёйвен скончалась в больнице в Перпиньяне, сообщает официальный сайт Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

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Источник: AFP 2020

Ван Рёйвен была госпитализирована 25 июня во время сбора команды Нидерландов в Фон-Ромё после жалоб на здоровье. Аутоимунная реакция привела к серьезным осложнениям, и с 29 июня 27-летняя спортсменка находилась в искусственной коме.

Ван Рёйвен ушла из жизни в пятницу. Попрощаться с ней приехали ее близкие и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.

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Соболезнования в связи с кончиной ван Рёйвен выразила олимпийская чемпионка Сюзанна Схюлтинг. «Однажды ты сказала мне в хитбоксе перед моим дебютом в финале эстафеты чемпионата Европы, что все будет хорошо. Я тебе сказала тоже самое две недели назад, но это не сработало. Я буду скучать по тебе, дорогая Лара. Я тебя люблю», — написала Схюлтинг в своем аккаунте в Twitter.

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