Чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен ушла из жизни в возрасте 27 лет

Ван Рёйвен была госпитализирована 25 июня во время сбора команды Нидерландов в Фон-Ромё после жалоб на здоровье. Аутоимунная реакция привела к серьезным осложнениям, и с 29 июня 27-летняя спортсменка находилась в искусственной коме.

Соболезнования в связи с кончиной ван Рёйвен выразила олимпийская чемпионка Сюзанна Схюлтинг. «Однажды ты сказала мне в хитбоксе перед моим дебютом в финале эстафеты чемпионата Европы, что все будет хорошо. Я тебе сказала тоже самое две недели назад, но это не сработало. Я буду скучать по тебе, дорогая Лара. Я тебя люблю», — написала Схюлтинг в своем аккаунте в Twitter.