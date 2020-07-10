Чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен ушла из жизни в возрасте 27 лет
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 по
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр-2018 по
Ван Рёйвен была госпитализирована 25 июня во время сбора команды Нидерландов в
Ван Рёйвен ушла из жизни в пятницу. Попрощаться с ней приехали ее близкие и члены сборной Нидерландов, оставшиеся во Франции.
Соболезнования в связи с кончиной ван Рёйвен выразила олимпийская чемпионка Сюзанна Схюлтинг. «Однажды ты сказала мне в хитбоксе перед моим дебютом в финале эстафеты чемпионата Европы, что все будет хорошо. Я тебе сказала тоже самое две недели назад, но это не сработало. Я буду скучать по тебе, дорогая Лара. Я тебя люблю», — написала Схюлтинг в своем аккаунте в Twitter.