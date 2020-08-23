Российские конькобежцы в сентябре будут тренироваться в Коломне

В воскресенье пресс-служба конькобежного центра «Коломна» в своих социальных сетях сообщила, что лед на арене уже залит перед новым сезоном.

«Планируется, что все группы, кроме команды Виктора Сивкова, примут участие в сборе в Коломне с 3 сентября. Сивков со своей командой и Евгений Лаленков с юниорами отправятся в Карачаево-Черкесию», — сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.