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18:20 (мск), источник: ТАСС

Два этапа Кубка мира по шорт-треку не состоятся в запланированные сроки из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в декабре в Сеуле и Пекине.

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ТАСС, 30 сентября. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отложить проведение двух этапов Кубка мира по шорт-треку из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Этапы должны были пройти 11—13 декабря в Сеуле и 18—20 декабря в Пекине. Пекинский этап должен был стать тестовым перед зимними Олимпийскими играми 2022 года.

ISU отмечает, что продолжит следить за ситуацией и будет рассматривать варианты переноса соревнований.

В августе были отменены четыре стартовых этапа Кубка мира по конькобежному спорту. ISU рассматривал их проведение в «пузыре», который мог бы быть организован в нидерландском Херенвене, но организация отказалась от данной идеи. Таким образом, в 2020 году не будет проведено ни одного этапа Кубка мира, ISU продолжит работу по вопросу организации этапов на одной территории в начале 2021 года.

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