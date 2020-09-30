Два этапа Кубка мира по шорт-треку не состоятся в запланированные сроки из-за коронавируса

В августе были отменены четыре стартовых этапа Кубка мира по конькобежному спорту. ISU рассматривал их проведение в «пузыре», который мог бы быть организован в нидерландском Херенвене, но организация отказалась от данной идеи. Таким образом, в 2020 году не будет проведено ни одного этапа Кубка мира, ISU продолжит работу по вопросу организации этапов на одной территории в начале 2021 года.