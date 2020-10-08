Олимпийский чемпион Кьелд Нёйс заразился коронавирусом
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс инфицирован коронавирусом, сообщает Telegraaf.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс инфицирован коронавирусом, сообщает Telegraaf.
Как отмечает издание, перед отъездом на тренировочный сбор в Германию 30-летний спортсмен сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Новый тест, сданный в Инцелле, оказался положительным.
«У меня были легкие симптомы гриппа, но на самом деле я не болел. Результат меня очень удивил. В пятницу перед отъездом меня проверили, результат был отрицательным, как и у всей команды», — сказал Нёйс.
Ранее сообщалось, что у двух немецких конькобежцев, тренировавшихся в Инцелле, обнаружен коронавирус, каток закрыт до субботы.
Нёйс завоевал золото на дистанциях 1000 и 1500 метров на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, также на его счету четыре золотые награды чемпионатов мира.