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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Кьелд Нёйс заразился коронавирусом

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс инфицирован коронавирусом, сообщает Telegraaf.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, перед отъездом на тренировочный сбор в Германию 30-летний спортсмен сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Новый тест, сданный в Инцелле, оказался положительным.

«У меня были легкие симптомы гриппа, но на самом деле я не болел. Результат меня очень удивил. В пятницу перед отъездом меня проверили, результат был отрицательным, как и у всей команды», — сказал Нёйс.

Ранее сообщалось, что у двух немецких конькобежцев, тренировавшихся в Инцелле, обнаружен коронавирус, каток закрыт до субботы.

Нёйс завоевал золото на дистанциях 1000 и 1500 метров на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, также на его счету четыре золотые награды чемпионатов мира.

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