Конькобежка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 1000 метров на ЧР
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конькобежка Ольга Фаткулина заняла первое место на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Коломне.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конькобежка Ольга Фаткулина заняла первое место на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Коломне.
Фаткулина в пятницу показал время 1 минута 16,21 секунды. Второй стала Дарья Качанова — 1.17,19. Тройку лучших замкнула Елизавета Голубева — 1.17,45.
Чемпионат России завершится 1 ноября.