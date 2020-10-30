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14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конькобежка Ольга Фаткулина стала первой на дистанции 1000 метров на ЧР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Конькобежка Ольга Фаткулина заняла первое место на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Коломне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фаткулина в пятницу показал время 1 минута 16,21 секунды. Второй стала Дарья Качанова — 1.17,19. Тройку лучших замкнула Елизавета Голубева — 1.17,45.

Чемпионат России завершится 1 ноября.

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