Семериков и Голубева выиграли масс-старт на ЧР по конькобежному спорту
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Данила Семериков и Елизавета Голубева выиграли
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Данила Семериков и Елизавета Голубева выиграли
Семериков в субботу финишировал с результатом 8 минут 6,01 секунды. Вторым стал Тимур Захаров (8.06,44), замкнул тройку сильнейших Данил Смирнов (8.07,02).
У женщин Голубева стала лучшей с результатом 9 минут 2,16 секунды. Следом финишировали Евгения Лаленкова (9.02,61) и Елена Еранина (9.02,63).
Соревнования в Коломне завершатся в воскресенье.