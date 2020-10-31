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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семериков и Голубева выиграли масс-старт на ЧР по конькобежному спорту

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Данила Семериков и Елизавета Голубева выиграли масс-старт на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в Коломне.

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Источник: РИА "Новости"

Семериков в субботу финишировал с результатом 8 минут 6,01 секунды. Вторым стал Тимур Захаров (8.06,44), замкнул тройку сильнейших Данил Смирнов (8.07,02).

У женщин Голубева стала лучшей с результатом 9 минут 2,16 секунды. Следом финишировали Евгения Лаленкова (9.02,61) и Елена Еранина (9.02,63).

Соревнования в Коломне завершатся в воскресенье.

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