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14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Определились победители заключительного дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители заключительного дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту на различных дистанциях, который проходил в «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В воскресенье были разыграны четыре комплекта наград. В состязаниях на 1 500 м у женщин не было равных Марине Зуевой, которая на финише показала время в 2 мин. 01,90 сек. Она же первенствовала и в гонке с массовым стартом. На дистанции 1 500 м у мужчин выиграл Игнат Головатюк, чье итоговое время — 1 мин. 49,85 сек. В масс-старте победу одержал Евгений Болгов.

Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту на различных дистанциях, завершившийся на конькобежном овале «Минск-Арены», стал для спортсменов одним из ключевых стартов в условиях пандемии коронавируса и собрал около 70 участников из всех регионов страны.

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