Определились победители заключительного дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

В воскресенье были разыграны четыре комплекта наград. В состязаниях на 1 500 м у женщин не было равных Марине Зуевой, которая на финише показала время в 2 мин. 01,90 сек. Она же первенствовала и в гонке с массовым стартом. На дистанции 1 500 м у мужчин выиграл Игнат Головатюк, чье итоговое время — 1 мин. 49,85 сек. В масс-старте победу одержал Евгений Болгов.