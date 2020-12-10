Назван спортсмен года в России
Конькобежец Павел Кулижников назван лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Конькобежец Павел Кулижников назван лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В 2020-м Кулижников завоевал три золотые медали на чемпионате Европы и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях. Россиянин также установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.
Спортсменка в 2020-м дважды в зимнем сезоне показывала лучшие результаты сезона в мире. Среди тренеров награду получила наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина
Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные представители сферы спорта, а также народным