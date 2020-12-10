Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Витязь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Дандолк
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСВ
Омония
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбергер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Л
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван спортсмен года в России

Конькобежец Павел Кулижников назван лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В 2020-м Кулижников завоевал три золотые медали на чемпионате Европы и два золота мирового первенства на отдельных дистанциях. Россиянин также установил мировой рекорд на дистанции 1000 метров.

Лучшей спортсменкой года признана легкоатлетка Анжелика Сидорова.

Спортсменка в 2020-м дважды в зимнем сезоне показывала лучшие результаты сезона в мире. Среди тренеров награду получила наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные представители сферы спорта, а также народным онлайн-голосованием. Награда была учреждена в 2010 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Стыда нет, результата — тоже. Как «Локомотив» проиграл «Баварии»
Париж на коленях, Миранчук в плей-офф, «Интер» вылетел. Обзор ЛЧ
Рейтинг УЕФА: Скоро Россия займет место Кипра или Дании
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
Умер легендарный чемпион мира по футболу 1982 года
Источник: Зидан намерен покинуть «Реал» по окончании сезона
Вратарь «Шахтера» номинирован на звание игрока недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь