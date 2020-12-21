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21 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Кулижников заразился COVID-19

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза конькобежцев России.

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Источник: РИА "Новости"

Кулижников по этой причине пропустит Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна», которые пройдут на этой неделе.

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«Павел переносит болезнь к легкой форме. Скоро будет снова сдавать тест. В этом году у нас из-за пандемии изменилась система отбора, и в принципе он уже стартовал на квалификационных стартах для участия в международных соревнованиях. Так что в команду он отобран. Желаем Павлу скорейшего выздоровления. По планам пока не загадываем, но надеемся, что он сможет выступить на международных соревнованиях в Херенвене», — сообщила РИА Новости исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В январе и феврале в нидерландском Херенвене пройдет в закрытом режиме блок международных соревнований, в который входят этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.

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