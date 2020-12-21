Рекордсмен мира по конькобежному спорту Кулижников заразился COVID-19
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в
Кулижников по этой причине пропустит Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра «Коломна», которые пройдут на этой неделе.
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В январе и феврале в нидерландском Херенвене пройдет в закрытом режиме блок международных соревнований, в который входят этапы Кубка мира, чемпионат Европы в многоборье и чемпионат мира на отдельных дистанциях.