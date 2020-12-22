Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21.12
Челси
Вест Хэм Юнайтед
30
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
11:05 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Юсков из-за проблем с коленом пропустит всероссийские соревнования в Коломне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков находится на реабилитации из-за проблем с коленом и пропустит всероссийские соревнования в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра “Коломна”» пройдут 24—25 декабря.

«Денис Юсков лечит колено, это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен на реабилитации, — сказал Дорофеев. — Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но все будет зависеть от его состояния, когда можно будет давать нагрузки. Много времени уже пропущено».

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье и два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Геннадий Орлов: «Спартаку» надо создавать новую команду
Кристина Резцова: Нравится, что мама уже может гордиться детьми
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Глава «КАМАЗ-мастер»: Для подготовки к «Дакару» освоили Кавказ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь