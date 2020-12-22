Конькобежец Юсков из-за проблем с коленом пропустит всероссийские соревнования в Коломне
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков находится на реабилитации
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков находится на реабилитации
Всероссийские соревнования «На призы конькобежного центра “Коломна”» пройдут
«Денис Юсков лечит колено, это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен на реабилитации, — сказал Дорофеев. — Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но все будет зависеть от его состояния, когда можно будет давать нагрузки. Много времени уже пропущено».
В январе в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье и два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.