Конькобежец Юсков из-за проблем с коленом пропустит всероссийские соревнования в Коломне

«Денис Юсков лечит колено, это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен на реабилитации, — сказал Дорофеев. — Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но все будет зависеть от его состояния, когда можно будет давать нагрузки. Много времени уже пропущено».