Отец Кулижникова рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом конькобежца
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников чувствует себя нормально, хотя и потерял обоняние
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников чувствует себя нормально, хотя и потерял обоняние
Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что Кулижников болеет коронавирусом.
«Приболел немного, но чувствует себя практически нормально. Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие
Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира — 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском