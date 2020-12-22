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11:56 (мск), источник: ТАСС

Отец Кулижникова рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом конькобежца

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников чувствует себя нормально, хотя и потерял обоняние из-за болезни. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Александр Кулижников.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что Кулижников болеет коронавирусом.

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«Приболел немного, но чувствует себя практически нормально. Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие более-менее, нормальное», — сказал Александр Кулижников.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира — 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском Солт-Лейк-Сити, он выиграл золото на дистанциях 500 м и 1 000 м. Российский конькобежец является рекордсменом мира на обеих дистанциях.

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