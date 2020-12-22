Отец Кулижникова рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом конькобежца

«Приболел немного, но чувствует себя практически нормально. Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие более-менее, нормальное», — сказал Александр Кулижников.