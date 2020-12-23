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18:27 (мск), источник: ТАСС

Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семен Елистратов и Софья Просвирнова вошли в состав сборной России по шорт-треку на чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Владимир Григорьев.

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Источник: РИА "Новости"

«На 99% на чемпионат Европы поедут Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова, у мальчиков — Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Остальной состав определится тренерским решением и будет оглашен позже, где-то в январе. Елистратов продолжит тренироваться отдельно», — сказал Григорьев.

«Пандемия, конечно, сказалась на подготовке. Не совсем понятно, к чему готовиться, старты постоянно отменяют или переносят. Подводим спортсменов к одному турниру, а его отменяют», — добавил специалист.

Чемпионат Европы по шорт-треку должен пройти в Польше с 22 по 24 января.

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