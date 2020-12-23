Елистратов и Просвирнова вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по шорт-треку
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семен Елистратов и Софья Просвирнова вошли в состав сборной России по
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семен Елистратов и Софья Просвирнова вошли в состав сборной России по
«На 99% на чемпионат Европы поедут Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова, у мальчиков — Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Остальной состав определится тренерским решением и будет оглашен позже,
«Пандемия, конечно, сказалась на подготовке. Не совсем понятно, к чему готовиться, старты постоянно отменяют или переносят. Подводим спортсменов к одному турниру, а его отменяют», — добавил специалист.
Чемпионат Европы по