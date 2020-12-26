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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулижников вошел в состав сборной России на ЧЕ как запасной

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников вошел в состав сборной России на чемпионат Европы в Херенвене в качестве запасного.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кулижников в легкой форме болеет коронавирусом. Чемпионат Европы состоится 16—17 января, после этого на том же катке пройдут этапы Кубка мира и чемпионат мира, состав на который будет сформирован с учетом первых стартов международного сезона.

В состав команды на чемпионат Европы в спринтерском многоборье вошли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Виктор Муштаков, Виктор Лобас, Артем Арефьев и Павел Кулижников в качестве запасного.

В классическом многоборье выступят Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.

В состав на этапы Кубка мира вошли Голикова, Фаткулина, Качанова, Ирина Кузнецова, Кристина Силаева, Голубева, Шихова, Воронина, Лаленкова, Елена Еранина, Елена Сохрякова, Кулижников, Руслан Мурашов, Муштаков, Арефьев, Лобас, Юсков, Трофимов, Александр Подольский, Даниил Беляев, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков, Алдошкин.

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