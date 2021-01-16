Конькобежцы начинают международный сезон сразу с чемпионата Европы. Кулижников его пропустит

Зима-2020/21 у конькобежцев, фигуристов и шорт-трека выдалась заметно более бедной на международные старты по сравнению с лыжниками и биатлонистами.

выдалась заметно более бедной на международные старты по сравнению с лыжниками и биатлонистами. Международный союз конькобежцев (ISU) отменил всё, что было запланировано на октябрь-декабрь 2020-го, оставив возможность спортсменам выступать исключительно на национальном уровне.

2020-го, оставив возможность спортсменам выступать исключительно на национальном уровне. Но если у фигуристов до сих пор нет ясности с чемпионатом мира (в Стокгольме), то у конькобежцев ситуацию спасли Нидерланды, взявшие на себя проведение всех крупнейших соревнований начала 2021-го — чемпионата Европы, двух этапов Кубка мира и чемпионата мира по программе отдельных дистанций, который изначально должен был состояться на олимпийском катке в Пекине.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d4c37b3697c10577c480" data-vnd="d4c37b3697c10577c480" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d4c37b3697c10577c480" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Коронавирус привел к тому, что впервые в истории международный сезон начинается сразу с континентального первенства, без разминки в виде этапов Кубка мира. ЧЕ пройдет по программе многоборья, точнее, по двум программам — спринтерской и классической. Строго говоря — даже по трем, так как классическим многоборьем в коньках называют исключительно мужскую схему — 500 и 5000 метров в первый день и 1500 и 10 000 метров во второй. То, что бегут женщины — 500/3000/1500/5000, обычно именуют многоборьем «малым». Ну, а у спринтеров гендерных различий нет: все выступают на дистанциях 500 и 1000 метров, повторяя этот набор в оба соревновательных дня.

Павел Кулижников | Источник: РИА "Новости"

Сборная России на этот турнир комплектовалась, скажем так, сильно заранее. Отборочными были соревнования в Челябинске, прошедшие в начале декабря.

Еще перед началом сезона в проекте календаря Союза конькобежцев России стоял чемпионат страны по многоборью в предновогодние числа, который должен был пройти в Коломне, но затем он куда-то загадочно исчез, и в чехарде коронавирусных новостей об этом, по сути, уже никто не вспоминал.

А новости после Челябинска посыпались не самые лучшие: у спринтеров заболели Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, у многоборцев почти в полном составе слегла группа Виктора Сивкова, где тренируются Данила Семериков, Руслан Захаров и Александр Румянцев. На этом фоне команду под ЧЕ, безусловно, пришлось перекраивать. Уже перед самым Новым годом с высокой температурой слегла Ольга Фаткулина, правда, там речь шла скорее о простуде, поскольку тест оказался отрицательным. В самый последний момент окончательно стало понятно, что ЧЕ пропускает Кулижников — он в Нидерландах, но, видимо, спортсмену решили дать время восстановиться после болезни.

В итоге состав собрали… ну, не из того, что было, но не самый ожидаемый.

Женщины, спринт: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина

Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина Женщины, многоборье: Наталья Воронина, Елизавета Голубева (Казелина), Евгения Лаленкова

Наталья Воронина, Елизавета Голубева (Казелина), Евгения Лаленкова Мужчины, спринт: Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков

Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков Мужчины, многоборье: Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов

Сборная России уехала в Нидерланды на пять недель, для команды был зафрахтован отдельный чартер, после прилета спортсмены сидели в гостинице, выкладывали фото в соцсети и сообщали, что их не выпускают до получения результатов тестирования. Затем появилась официальная информация о том, что все заявленные на ЧЕ наши соотечественники сдали отрицательные тесты и допущены. Тут нужно сделать ремарку, что в Нидерландах находятся не только те, кто приехал на Европу, но несколько большее количество российских спортсменов, и вот про результаты тестирования не попавших в заявку на ЧЕ информации не поступало.

Сергей Трофимов | Источник: РИА "Новости"

Говорить о шансах сейчас очень сложно по ряду причин. Во-первых, потому что у парней выставлен не сильнейший состав. Более-менее неплохие шансы в многоборье имеет Сергей Трофимов, при определенных раскладах ему может светить пьедестал, потому что, учитывая ситуацию, никто не знает, как готовы соперники, даже они сами. Результаты декабрьских стартов брать в расчет можно, но нужно держать в голове, что после них прошло время. Касательно Алдошкина и Захарова — их задачи скорее связаны с хорошими результатами на профильных дистанциях, а в случае с молодым Алдошкиным это еще и получение опыта. О многоборье, во всяком случае борьбе за высокие места, речь не идет — надежда только на Трофимова.

Виктор Муштаков | Источник: РИА "Новости"

Спринтеры остались без Кулижникова и Мурашова, и самым опытным выглядит Муштаков. Его тезка Лобас и еще один молодой спортсмен Артем Арефьев должны будут решать задачи, связанные с профильными для них дистанциями: в случае с Лобасом это 1000 метров, а с Арефьевым — 500. Как пройдет Муштаков многоборье, сказать тоже сложно — последний старт у него был 10 декабря, затем COVID-19, потом тренировки — и сразу в бой. Здесь никто ничего прогнозировать не может, даже тренер мужской спринтерской сборной Дмитрий Дорофеев.

Евгения Лаленкова | Источник: РИА "Новости"

На фоне парней девушки каким-то чудом сохранили сильнейшие составы. У многоборок, именно с точки зрения суммы четырех забегов, фаворитом нашей команды выглядит Евгения Лаленкова, которая более-менее ровно выступает на всех дистанциях. Специализация Ворониной, несмотря на все ее титулы, — 3000 и 5000 метров, именно на них она должна будет решать локальные задачи, а Елизавета Голубева традиционно сильна на 500 (как многоборка) и 1500, а также может очень хорошо пробежать 3000, но вот пять километров не ее дистанция, причем, возможно, никогда ей и не станет — Лиза всегда была смещена чуть в сторону спринта с точки зрения специализации.

Ольга Фаткулина | Источник: РИА "Новости"

Наибольшие шансы — у наших девушек-спринтеров. Достоверно известно, что коронавирусом переболела только Качанова, но было это уже давно, осенью. Осенью же у Дарьи были проблемы с коленом, но вроде бы они решены. По сезону сильнейшими нашими спринтерами у девушек являются Голикова и Фаткулина, и если Ольгу не подкосит предновогодняя болезнь, то отдать какой-то одной из них предпочтение сложно. Голикова, невзирая на то, что традиционно считается в большей степени специалистом бега на 500 метров, может очень хорошо выступить на 1000, правда, тут этих «тысяч» будет две за два дня, нужна стабильность. Фаткулина очень ровно бежит как короткий, так и длинный спринт, главное — чтобы здоровье не подвело. Так что медальные амбиции выглядят наиболее оправданными именно у этих двух спортсменок.

«Матч ТВ» покажет оба дня ЧЕ в полном объеме:

16 января, 13:25: Первый соревновательный день.

17 января, 13:25: Второй соревновательный день.