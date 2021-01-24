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16:27 (мск), источник: ТАСС

Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

ТАСС, 24 января. Россиянка Ангелина Голикова заняла втрое место во втором забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала результат 37,300 секунды. Победительницей стала Фемке Кок из Нидерландов (37,276), третий результат показала россиянка Ольга Фаткулина (37,406). Россиянка Ирина Кузнецова заняла восьмое место (38,064), Кристина Силаева — 13-е (38,264), Дарья Качанова не смогла финишировать.

29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2021 года. 30-летняя Фаткулина — серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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