Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

Спортсменка показала результат 37,300 секунды. Победительницей стала Фемке Кок из Нидерландов (37,276), третий результат показала россиянка Ольга Фаткулина (37,406). Россиянка Ирина Кузнецова заняла восьмое место (38,064), Кристина Силаева — 13-е (38,264), Дарья Качанова не смогла финишировать.

29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2021 года. 30-летняя Фаткулина — серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.