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18:20 (мск), источник: ТАСС

Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку в многоборье

ТАСС, 24 января. Россиянин Семен Елистратов занял первое место в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку. Соревнования проходят в польском Гданьске.

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Источник: AP 2020

В зачет многоборья идут очки, набранные в четырех дисциплинах: 500 м, 1 000 м, 1 500 и 3 000 м. В забеге на 3 000 м Елистратов стал пятым, на 500-метровке не сумел пробиться в полуфинал. На дистанциях 1 000 м и 1 500 м он одержал победу. В общем зачете Елистратов набрал 71 очко, второе место занял итальянец Пьетро Сигель (55), третье — нидерландец Ицхак де Лат (55). Россиянин Денис Айрапетян стал пятым (35), Константин Ивлиев — шестым (34).

Елистратов завоевал третью золотую медаль на турнире. 30-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года, на его счету также бронза Олимпиады-2018, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионатов мира, 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей европейских первенств.

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