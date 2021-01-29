Белорусские конькобежки стали шестыми в командной гонке на этапе Кубка мира

Татьяна Михайлова, Марина Зуева и Екатерина Слоева показали результат 3 мин. 04,834 сек. Выиграла сборная Канады — 2 мин. 54,640 сек. Второе место заняли конькобежки Нидерландов — 2 мин. 55,585 сек. Бронзу завоевали спортсменки из Норвегии — 2 мин. 58,229 сек.

Шестое место сборная Беларуси заняла и в зачете Кубка мира в этой дисциплине (152 очка). Победила сборная Канады (240), второй стала сборная Нидерландов (216), третьей — сборная Норвегии (192).

В аналогичной дисциплине у мужчин гонку выиграла сборная Норвегии (3 мин. 39,080 сек.), второй стала сборная Канады (3 мин. 39,943 сек.). Третье место оставили за собой россияне — 3 мин. 41,40 сек. Белорусы Виктор Руденко, Егор Доморацкий и Евгений Болгов заняли девятое место с результатом 3 мин. 51,333 сек.