Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

ТАСС, 30 января. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.