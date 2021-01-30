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18:39 (мск), источник: ТАСС

Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

ТАСС, 30 января. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала результат 37,290 секунды. Победительницей стала Фемке Кок из Нидерландов (37,233), третий результат показала австрийка Ванесса Херцог (37,409). Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,588), Ирина Кузнецова — девятое (37,970), Дарья Качанова — 11-е (38,079), Кристина Силаева — 17-е (38,431).

29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2021 года.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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