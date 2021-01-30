Российская конькобежка Голикова стала второй на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Спортсменка показала результат 37,290 секунды. Победительницей стала Фемке Кок из Нидерландов (37,233), третий результат показала австрийка Ванесса Херцог (37,409). Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место (37,588), Ирина Кузнецова — девятое (37,970), Дарья Качанова — 11-е (38,079), Кристина Силаева — 17-е (38,431).
29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2021 года.
Этап Кубка мира завершится в воскресенье.