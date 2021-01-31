Голикова и Качанова стали призерами этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене

Победу одержала нидерландка Фемке Кок (37,333 секунды), Голикова проиграла ей 0,03 секунды, третьей стала россиянка Дарья Качанова (+0,30).
Ольга Фаткулина показала четвертое время (+0,34), Ирина Кузнецова — 10-е (+0,71), Кристина Силаева — 15-е (+1,23).
29-летняя Голикова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.
Этап Кубка мира в Херенвене завершится в воскресенье.