Белорус Игнат Головатюк занял 9-е место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене

Итоговый результат белоруса — 34,713 сек. Первенствовал в данном виде программы спортсмен из Нидерландов Рональд Мюлдер — 34,555 сек. Серебро выиграл еще один представитель этой страны Хьен Оттерспир — 54, 590 сек. Замкнул тройку сильнейших канадец Лоран Дюбрей — 34,594 сек. Выступавший в дивизионе В белорус Артем Чабан занял третье место — 35,633 сек.

Выступал Игнат Головатюк и на дистанции вдвое длинней и также занял седьмое место, финишировав со временем — 1 мин. 08,556 сек. Тройку лучших в данном виде программы составили Кай Вербай из Нидерландов (1 мин. 07,355 сек.), его соотечественник Томас Крол — 1 мин. 07,581 сек. а также канадец Лоран Дюбрей — 1 мин. 08,185 сек. Выступавший в Дивизионе В белорусский конькобежец Виктор Руденко занял пятое место — 1 мин. 10,475 сек.

У женщин на дистанции 500 м Анна Нифонтова завершила состязания на девятом месте в итоговом протоколе — 38,029 сек. Золото тут выиграла голландка Фемке Кок — 37,333 сек. Второе место у россиянки Ангелины Голиковой — 37,372 сек. Третью позицию оставила за собой еще одна россиянка Дарья Кочанова — 37,637 сек.

В стартах на 1000 м у женщин первенствовала американка Бриттани Боу — 1 мин. 13,960 сек. Второе место у россиянки Ангелины Голиковой — 1 мин. 14,054 сек. Замкнула тройку сильнейших Фемке Кок из Нидерландов — 1 мин. 14,475 сек. Белоруска Анна Нифонтова — 12- я (1 мин. 16,824 сек.). Еще одна белорусская конькобежка Екатерина Слоева выступала в Дивизионе В, заняв третье место с результатом 1 мин. 17,441 сек.

В стартах на 3000 м среди женщин белоруска Марина Зуева заняла 12-е место — 4 мин.05,520 сек. Тройку сильнейших составили россиянка Наталья Воронина, установившая рекорд спортсооружения — 3 мин. 56,853 сек. и мировое достижение для равнинных катков, а также голландки Антуанетте де Йонг (3 мин. 58,908 сек) и Ирэн Схоутен (4 мин.00,153 сек.).

Среди спортсменок выступавших в Дивизионе В Екатерина Слоева финишировала с третьим результатом, который стал ее новым персональным достижением — 4 мин. 08,690 сек. Еще одна представительница Беларуси Анна Ковалева заняла — 12-е место (4 мин. 16, 667 сек).