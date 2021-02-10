Музыка Чайковского будет звучать на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.
«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована, — сказала Барышева. — Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку».
Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.