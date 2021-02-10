Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Б
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10СКА разгромил «Спартак»
14:51 (мск), источник: ТАСС

Музыка Чайковского будет звучать на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского будет звучать на церемониях награждения в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

«Первый концерт Чайковского, вступление — этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована, — сказала Барышева. — Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку».

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвене. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Роналду может сыграть против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»
Семак: «Зенит» - это не империя зла
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче за «Тампу»
Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open
Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь