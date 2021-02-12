Российские конькобежки стали третьими в гонке преследования на чемпионате мира

Для конькобежцев из России эта медаль стала второй на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU (Russian Skating Union). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.