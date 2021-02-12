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18:48 (мск), источник: ТАСС

Российские конькобежцы заняли третье место в гонке преследования на чемпионате мира

ТАСС, 12 февраля. Россияне Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров заняли третье место в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмены показали результат 3 минуты 42,662 секунды. Первое место заняла сборная Нидерландов (3.41,429), вторыми стали представители Канады (3.41,711).

Для конькобежцев из России эта медаль стала третьей на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежки стали обладательницами бронзовой награды в командной гонке преследования.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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