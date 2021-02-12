Российский конькобежец Кулижников стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате мира

Спортсмен показал результат 34,540 секунды. Первым стал канадец Лоран Дюбрёй (34,398), третье время показал Дай Дай Нтаб из Нидерландов (34,628). Россиянин Артем Арефьев занял седьмое место (34,817), Руслан Мурашов — 11-е (34,990).

26-летний Кулижников является пятикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом Европы. Также ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров.

Для конькобежцев из России эта медаль стала четвертой на чемпионате мира.

В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.