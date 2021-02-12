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21:04 (мск), источник: ТАСС

Российская конькобежка Голикова стала чемпионкой мира на дистанции 500 метров

ТАСС, 12 февраля. Россиянка Ангелина Голикова заняла первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка показала результат 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (37,281), третье время показала еще одна представительница России Ольга Фаткулина (37,455). Дарья Качанова заняла шестое место (37,892).

29-летняя Голикова впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира на отдельных дистанциях, она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой Европы. Также она завоевала серебро чемпионата Европы в спринтерском многоборье.

Для конькобежцев из России эта медаль стала пятой на чемпионате мира.

В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, а Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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