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18:29 (мск), источник: ТАСС

Российская конькобежка Голубева стала третьей на дистанции 1 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Елизавета Голубева заняла третье место в забеге на 1 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту 14,848 секунды, установив личный рекорд. Победу одержала американка Бриттани Боу (1.14,128), второй стала Ютта Лердам из Нидерландов (отставание 0,544). Россиянка Ольга Фаткулина стала четвертой (+0,911), Ангелина Голикова — шестой (+1,220).

Голубева завоевала шестую бронзовую медаль чемпионатов мира. Также 24-летняя конькобежка она является обладательницей золотой и серебряной наград первенств Европы.

Для конькобежцев из России эта медаль стала шестой на чемпионате мира.

В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров, а Голикова победила на этой же дистанции.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

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