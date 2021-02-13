Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Уэска
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Бернли
03
Хоккей. Европа
перерыв
Швеция
Россия
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Хоффенхайм
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Герта
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ланс
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Милан
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Ливерпуль
31
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия
Чехия
Б
32
Хоккей. НХЛ
14.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
14.02
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
14.02
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
14.02
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
14.02
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.02
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
14.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
19:08 (мск), источник: ТАСС

Конькобежец Кулижников стал вторым на чемпионате мира на дистанции 1 000 м

ТАСС, 13 февраля. Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 000 м на чемпионате мира. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 8,313 секунды. Победу одержал Кай Вербей из Нидерландов (1.08,052), третьим стал представитель Канады Лоран Дюбрёй (1.08,569). Россиянин Виктор Муштаков стал шестым (1.09,416), Артем Арефьев — 18-м (1.10,547).

Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. В его активе теперь три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Также на счету 26-летнего россиянина три победы на чемпионатах мира в спринтерском многоборье.

Для конькобежцев из России эта медаль стала седьмой на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров, а Голикова победила на этой же дистанции. Ранее в субботу третьей на дистанции 1 000 м стала Елизавета Голубева.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Новый позор русских биатлонистов на ЧМ. Что произошло?
Зидана рассматривают в качестве будущего тренера сборной Франции
Пирло уволит Гаттузо: Топ-5 ставок выходных
Ошибка вратаря помогла «Лестеру» победить «Ливерпуль» (видео)
СМИ узнали причину ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»
«Барселона» - «Алавес» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Наполи» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь