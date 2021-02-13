Конькобежец Кулижников стал вторым на чемпионате мира на дистанции 1 000 м

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 8,313 секунды. Победу одержал Кай Вербей из Нидерландов (1.08,052), третьим стал представитель Канады Лоран Дюбрёй (1.08,569). Россиянин Виктор Муштаков стал шестым (1.09,416), Артем Арефьев — 18-м (1.10,547).

Кулижников является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. В его активе теперь три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Также на счету 26-летнего россиянина три победы на чемпионатах мира в спринтерском многоборье.

Для конькобежцев из России эта медаль стала седьмой на чемпионате мира. В четверг бронзу на дистанции 5 000 метров завоевал Сергей Трофимов, в пятницу российские конькобежцы стали обладателями бронзовых наград в женской и мужской командных гонках преследования, Павел Кулижников выиграл серебряную медаль на дистанции 500 метров, а Голикова победила на этой же дистанции. Ранее в субботу третьей на дистанции 1 000 м стала Елизавета Голубева.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов звучит музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.