Конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место на ЧМ в Херенвене

Минчанка финишировала в забеге на 5000 м со временем 7 мин. 05,954 сек. Звание чемпионки мира в данной дисциплине выиграла нидерландская конькобежка Ирен Схаутен, установившей личный рекорд — 6 мин. 48,573 сек. Серебро у россиянки Натальи Ворониной — 6 мин. 50,997 сек. Бронза у еще одной спортсменки из Нидерландов, Карлин Архтеректе — 6 мин. 52,220 сек.

В стартах на 1500 м у мужчин нидерландские спортсмены зняли весь пьедестал. Чемпионом мира стал Томас Крол — 1 мин. 43,752 сек. Кьельд Нейс занял второе место — 1 мин. 44,110 сек. Патрик Рест замкнул тройку сильнейших — 1 мин. 45,493 сек. Белорусский спортсмен Виктор Руденко показав время 1 мин. 48,661 сек. занял 20-е место.

В аналогичной дисциплине у женщин золото чемпионата мира выиграла норвежка Рагне Виклунд, установившая личный рекорд — 1 мин. 54,613 сек. Американка Бриттани Боу стала второй — 1 мин. 55,034 сек. Россиянка Евгения Лаленкова заняла третье место — мин. 55,099 сек. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева заняла 17-ю позицию в итоговом протоколе — 2 мин.00,024 сек. Ее подруга по команде Татьяна Михайлова — 23-я (2 мин. 04,105 сек.).