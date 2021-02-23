Конькобежцы Кулижников, Фаткулина, Голикова пропустят чемпионат России

На соревнованиях 12—14 марта будут разыгрываться медали в двух видах многоборья.

Последним стартом Кулижникова в предолимпийском сезоне стал чемпионат мира в Херенвене (Нидерланды), о чем рекордсмен мира сообщил РИА Новости.

«У меня жестких рекомендаций по этому поводу нет, — сказал тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев. — К тому же после чемпионата мира в этом случае ждать почти месяц. Да и есть риск приехать и травмироваться».

Также на чемпионате мира закончила сезон и Фаткулина. «Я бы хотела поехать на чемпионат России, но сейчас с травмированной мышцей это не лучшая затея. Буду заниматься восстановлением», — сообщила она.

Голикова рассказала, что пропустит старт в Иркутске. «Уже достаточно соревнований. К тому же, хочется бежать в серьезной конкуренции, а так — азарта нет», — подчеркнула она.