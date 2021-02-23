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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конькобежцы Кулижников, Фаткулина, Голикова пропустят чемпионат России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионы мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, Ангелина Голикова и призеры Олимпийских игр Наталья Воронина и Ольга Фаткулина пропустят чемпионат России в Иркутске.

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Источник: Спорт РИА Новости

На соревнованиях 12—14 марта будут разыгрываться медали в двух видах многоборья.

Последним стартом Кулижникова в предолимпийском сезоне стал чемпионат мира в Херенвене (Нидерланды), о чем рекордсмен мира сообщил РИА Новости.

«У меня жестких рекомендаций по этому поводу нет, — сказал тренер мужской спринтерской команды сборной России Дмитрий Дорофеев. — К тому же после чемпионата мира в этом случае ждать почти месяц. Да и есть риск приехать и травмироваться».

Также на чемпионате мира закончила сезон и Фаткулина. «Я бы хотела поехать на чемпионат России, но сейчас с травмированной мышцей это не лучшая затея. Буду заниматься восстановлением», — сообщила она.

Голикова рассказала, что пропустит старт в Иркутске. «Уже достаточно соревнований. К тому же, хочется бежать в серьезной конкуренции, а так — азарта нет», — подчеркнула она.

Рекордсменка мира Наталья Воронина рассказала, что не поедет в Иркутск на чемпионат России, но будет продолжать тренировки на льду в этот период. «Продолжу бегать у нас в Коломне на стадионе. Сезон странный, короткий и заканчивать сейчас резко нельзя. Так что буду бегать, поддерживать чувство льда, оно должно быть. Объемов делать больших не буду, но для правильных ощущений буду выходить на лед», — добавила она.

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