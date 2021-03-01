Объявлен состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по
Турнир состоится в Дордрехте (
В состав команды вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников, сообщила РИА Новости начальник команды Анна Максименко.