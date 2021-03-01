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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по шорт-треку на чемпионат мира

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Стал известен состав сборной России по шорт-треку на предолимпийский чемпионат мира в Нидерландах.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир состоится в Дордрехте (5—7 марта).

В состав команды вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников, сообщила РИА Новости начальник команды Анна Максименко.

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