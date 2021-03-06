Шорт-трекистка Просвирнова может пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
41
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
23
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
42
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
21
Хоккей. НХЛ
7.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.03
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
02
Биатлон. Кубок мира
17:40
Нове-Место (Чехия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
7.03
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
ОТ
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
00
Хоккей. НХЛ
7.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Хоккей. НХЛ
7.03
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Хоккей. НХЛ
7.03
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Биатлон. Кубок мира
13:00
Нове-Место (Чехия)
Спринт (Ж)
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
21:42 (мск), источник: ТАСС

Шорт-трекистка Просвирнова может пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Софья Просвирнова из-за проблем с рукой может пропустить воскресные забеги чемпионата мира по шорт-треку. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В женском финальном забеге на 500 м Просвирнова упала на старте и не смогла финишировать. Победу одержала нидерландка Сюзанне Схюлтинг (42,661), второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (42,719), третье — Селма Паустма из Нидерландов (42,850).

«Вызывает опасение состояние Софьи Просвирновой, после падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждем завтрашнего дня», — сказала Барышева.

Просвирновой 23 года, она является пятикратной чемпионкой Европы, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ и Кубка России
«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
Болельщики: Кокорин травмировался, завязывая шнурки
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь