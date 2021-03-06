Шорт-трекистка Просвирнова может пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

В женском финальном забеге на 500 м Просвирнова упала на старте и не смогла финишировать. Победу одержала нидерландка Сюзанне Схюлтинг (42,661), второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (42,719), третье — Селма Паустма из Нидерландов (42,850).

«Вызывает опасение состояние Софьи Просвирновой, после падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждем завтрашнего дня», — сказала Барышева.