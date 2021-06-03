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19:56 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2024 года пройдет в Коломне

ТАСС, 3 июня. Подмосковная Коломна примет чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Соревнования пройдут с 5 по 7 января.

Первый чемпионат Европы состоялся в 1893 году, до 1970 года турнир проводился только среди мужчин. В 1970 году в нидерландском Херенвене прошел первый отдельный чемпионат Европы среди женщин, с 1990 года чемпионаты среди женщин и мужчин стали проходить совместно. До 2017 года чемпионаты Европы проводились только в классическом многоборье.

Начиная с 2017 года чемпионаты проводятся ежегодно. В нечетные годы проводятся чемпионаты в классическом многоборье и в спринтерском многоборье. В четные годы проходят чемпионаты Европы на отдельных дистанциях.

Коломна уже принимала чемпионат Европы в 2008 году. В 2015 году турнир проходил в Челябинске.

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