Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2024 года пройдет в Коломне

Первый чемпионат Европы состоялся в 1893 году, до 1970 года турнир проводился только среди мужчин. В 1970 году в нидерландском Херенвене прошел первый отдельный чемпионат Европы среди женщин, с 1990 года чемпионаты среди женщин и мужчин стали проходить совместно. До 2017 года чемпионаты Европы проводились только в классическом многоборье.