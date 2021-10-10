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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский конькобежец Захаров скончался в возрасте 23 лет

Умер российский конькобежец Руслан Захаров, сообщает страница Союза конькобежцев России Вконтакте. Ему было 23 года.

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«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стал «трагический инцидент», указано в заявлении. О деталях не сообщается.

Захаров — призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России.

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