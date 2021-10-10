Российский конькобежец Захаров скончался в возрасте 23 лет
Умер российский конькобежец Руслан Захаров, сообщает страница Союза конькобежцев России Вконтакте. Ему было 23 года.
Умер российский конькобежец Руслан Захаров, сообщает страница Союза конькобежцев России Вконтакте. Ему было 23 года.
«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении.
Причиной смерти стал «трагический инцидент», указано в заявлении. О деталях не сообщается.
Захаров — призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России.