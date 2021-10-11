Названы подробности смерти 23-летнего российского конькобежца Захарова

С места ДТП скорая увезла его в краевую больницу номер два. Врачи диагностировали у пациента ушиб головного мозга, конечностей, тупую травму грудной клетки и другие ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как пишет «Комсомольская правда», тренер по конькобежному спорту Евгений Панкратов назвал подробности: Захаров попал под колеса транспорта во время пробежки. У водителя не было прав категории С, разрешающих управление грузовиком. В ГИБДД взяли у него анализы и начали проверку по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».