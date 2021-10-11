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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы подробности смерти 23-летнего российского конькобежца Захарова

Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате наезда грузовика во время пробежки в Хабаровске, пишет Life.ru.

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Источник: РИА "Новости"
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С места ДТП скорая увезла его в краевую больницу номер два. Врачи диагностировали у пациента ушиб головного мозга, конечностей, тупую травму грудной клетки и другие ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Как пишет «Комсомольская правда», тренер по конькобежному спорту Евгений Панкратов назвал подробности: Захаров попал под колеса транспорта во время пробежки. У водителя не было прав категории С, разрешающих управление грузовиком. В ГИБДД взяли у него анализы и начали проверку по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти спортсмена стало известно в воскресенье, 10 октября. Однако подробности не разглашались.

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