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13:55 (мск), источник: ТАСС

Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине на дистанции 1 500 м

Вторым стал Адиль Галиахметов из Казахстана, третьим — Ань Кай из Китая.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 23 октября.Россиянин Семен Елистратов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

Россиянин показал результат 2 минуты 18,285 секунды. Вторым финишировал Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680), третьим — Ань Кай из Китая (2.18,864).

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету по одной победе на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.

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Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года. Соревнования завершатся 24 октября. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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