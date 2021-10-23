Елистратов завоевал золото на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине на дистанции 1 500 м

ТАСС, 23 октября.Россиянин Семен Елистратов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету по одной победе на чемпионате мира и 14 — на чемпионатах Европы.