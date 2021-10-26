Американка жестко сбила россиянку на соревнованиях по шорт-треку: видео
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская спортсменка Корин Стоддард сбила россиянку Софью Просвирнову во время эстафеты на Кубке мира по шорт-треку.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская спортсменка Корин Стоддард сбила россиянку Софью Просвирнову во время эстафеты на Кубке мира по шорт-треку.
На соревнованиях, которые проходят в Пекине, Стоддард врезалась в россиянку и сбила Просвирнову с ног после передачи эстафеты. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Дмитрия Губерниева.
По информации Губерниева, судьи из США не отреагировали на эпизод. Женская сборная России заняла седьмое место в эстафете. Победила команда Китая.