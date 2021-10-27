Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Енисей
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Уфа
Футбол. Кубок России
17:30
Ротор
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Урал
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
18:30
Велес
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Кубок России
19:30
Кубань
Краснодар
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Химки
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Осасуна
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Виннипег
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:30
Нэшвилл
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Калгари
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
15
Все события
14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буря в шорт-треке. Американка бортанула россиянку в эстафете — судьи промолчали

Скандал или стечение обстоятельств?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Пекине прошел первый в сезоне этап Кубка мира. Снова проявил себя безусловный лидер российской сборной Семен Елистратов — он выиграл 1500 м и стал вторым на 1000.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но уже после завершения соревнований начал разгораться скандал. Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев выложил в соцсестях эпизод, на который по ходу трансляции практически никто не обратил внимания: во время эстафеты внутри овала американка Коринн Стоддарт снесла нашу Софью Просвирнову. Это напрямую повлияло на результат — лидировавшая Россия упала на третье место. Однако судьи вообще никак не отреагировали на случившееся.

Разозленный Губерниев написал: «Грязный и подлый поступок американки. Судья из США, кстати, ничего не заметил».

Агрессии за Стоддарт прежде не замечали

Так на самом ли деле Россию зажимают? Я отправил видео инцидента специалистам из шорт-трека, и никто не готов утверждать, что Стоддарт целенаправленно пошла на таран Просвирновой. Неприятно — безусловно. Но она могла просто устать (шел последний круг), могла сказаться неопытность (американке только 20 лет), да и вообще агрессии за ней прежде не замечали.

Интересно, что болельщики, напротив, уверены в предумышленности действий Коринн. В своем телеграм-канале я провел голосование: 83 процента считают, что нашу Соню сбили специально.

Сама наша звездочка прямых претензий к Стоддарт не предъявляет. А вот к правилам — да.

Во время загрузки произошла ошибка.

По большому счету, в плане последствий не так принципиально, снесла американка россиянку с умыслом или без. Своими действиями она причинила вред Просвирновой и повлияла на результат. Наша команда лидировала в финале Б. Финишером была именно Соня — быстрейшая в сборной. Но такое жесткое столкновение не могло пройти бесследно. В итоге Россия закончила эстафету на третьем месте, пропустив вперед не только американок, но и канадок. По всем законам логики это дисквал.

Фол произошел вне гонки

Вот только логика логикой, а конкретно в правилах шорт-трека четко регламентированы действия только внутри овала. То есть для соревнующихся в моменте. Сбей Софью так по ходу ее этапа — одна история. Но все произошло во время пересменки, грубо говоря, во вне игры. Обычно ничего подобного в этой зоне не случается. Возможно, поэтому никто и не заморачивался по поводу возможных нарушений там. Но после такого прецедента распорядок нуждается в проработке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вот представьте, если по ходу лыжного командного спринта Сергей Устюгов побежит этап, а Александр Большунов бортанет ожидающего своей пересменки Йоханнеса Клебо. Даже если такое случится за километр до смены этапа и у норвежца будет вагон времени, чтобы подняться и прийти в себя, санкции точно последуют. Потому что это — не фейр-плей. В футболе спокойно наказывают за неспортивное поведение даже в подтрибунном помещении. Это нормально.

Вот и здесь, вне зависимости от намерений американки, напрашивалась какая-то реакция. Все-таки у нас шорт-трек, а не роллер-дерби — жесткая и контактная версия гонок на роликовых коньках.

Кстати, ходят разговоры, что роллер-дерби хотят видеть в олимпийской программе. Может быть, Стоддарт что-то знает и потихоньку начинает готовиться?

Автор: Владимир Иванов

 10 спортсменок, которые быстро вернулись в форму после родов
Ученые назвали неочевидную причину простуд
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь