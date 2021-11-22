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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ситуация плачевная». Сборная России по конькобежному спорту не может вылететь в США

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что сборная страны по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем с разрешением на въезд в страну.

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Источник: РИА "Новости"

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря.

"Ситуация с вылетом в США находится на плачевном этапе. Учитывая разницу во времени, мы сейчас не можем ничего сделать.

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Единственное, мы успели сообщить организационному комитету и федерации конькобежного спорта США о той проблеме, с которой мы столкнулись. Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды.

По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США. Такое согласование требуется с центром по контролю за заболеваемостью при департаменте здравоохранения США. Пока мы не получим от них разрешение, не сможем вылететь в США.

Этапы Кубка мира в Северной Америке будут играть определяющую роль при распределении квот на Олимпиаду. Мы очень надеемся, что всё в итоге разрешится положительно«, — цитирует Барышеву “РИА Новости Спорт”.

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