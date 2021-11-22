«Ситуация плачевная». Сборная России по конькобежному спорту не может вылететь в США

Единственное, мы успели сообщить организационному комитету и федерации конькобежного спорта США о той проблеме, с которой мы столкнулись. Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды.



По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США. Такое согласование требуется с центром по контролю за заболеваемостью при департаменте здравоохранения США. Пока мы не получим от них разрешение, не сможем вылететь в США.



Этапы Кубка мира в Северной Америке будут играть определяющую роль при распределении квот на Олимпиаду. Мы очень надеемся, что всё в итоге разрешится положительно«, — цитирует Барышеву “РИА Новости Спорт”.