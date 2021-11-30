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11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские конькобежцы, имевшие проблемы с разрешением на въезд, все-таки попали в США

Сборная России по конькобежному спорту прилетела в США для участия в этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой. Ранее сообщалось, что сборная не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем с разрешением на въезд в страну.

«Команда час назад прилетела в США, через семь часов должна вылетать в Солт-Лейк-Сити. Вопрос с разрешением на въезд решился положительно при помощи наших российских партнёров, поэтому мы очень благодарны нашей стороне.

Мы так и не получили никаких подтверждений от государственных властей США по поводу въезда и каких-то дополнительных документов. Поэтому спасибо тем, кто оказал нам поддержку здесь, в России», — сказала Барышева.

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