Российские конькобежцы, имевшие проблемы с разрешением на въезд, все-таки попали в США

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой. Ранее сообщалось, что сборная не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира из-за проблем с разрешением на въезд в страну.

«Команда час назад прилетела в США, через семь часов должна вылетать в Солт-Лейк-Сити. Вопрос с разрешением на въезд решился положительно при помощи наших российских партнёров, поэтому мы очень благодарны нашей стороне.



Мы так и не получили никаких подтверждений от государственных властей США по поводу въезда и каких-то дополнительных документов. Поэтому спасибо тем, кто оказал нам поддержку здесь, в России», — сказала Барышева.