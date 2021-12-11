Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла этап Кубка мира в Канаде и установила рекорд России
Спортсменка показала лучший результат на своей коронной дистанции 500 метров.
Спортсменка показала лучший результат на своей коронной дистанции 500 метров.
Очередной. четвертый этап мировой конькобежной серии стартовал в канадском Калгари. В первый день челябинская конькобежка, чемпионка мира, призер Олимпийских игр-2014 в Сочи Ольга Фаткулина выиграла забег на своей коронной 500-метровой дистанции.
После четырех этапов Кубка мира 2021−2022 в зачете серии наступает перерыв до марта. В этот период пройдут зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Результаты Ольги Фаткулиной, которая также входила в число призеров на предыдущих этапах Кубка мира, позволяют ей претендовать на попадание в состав олимпийской сборной России.
Кстати, перед поездкой в Северную Америку у российской команды возникли проблемы — въезд был затруднен, отечественные вакцины не одобрены американской системой здравоохранения. Позже этот вопрос с организаторами этапов Кубка мира удалось решить.