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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выиграла этап Кубка мира в Канаде и установила рекорд России

Спортсменка показала лучший результат на своей коронной дистанции 500 метров.

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Источник: Комсомольская правда

Очередной. четвертый этап мировой конькобежной серии стартовал в канадском Калгари. В первый день челябинская конькобежка, чемпионка мира, призер Олимпийских игр-2014 в Сочи Ольга Фаткулина выиграла забег на своей коронной 500-метровой дистанции.

Результат Ольги Фаткулиной — 36,726 секунды. Это новый рекорд России.
Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех этапов Кубка мира 2021−2022 в зачете серии наступает перерыв до марта. В этот период пройдут зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Результаты Ольги Фаткулиной, которая также входила в число призеров на предыдущих этапах Кубка мира, позволяют ей претендовать на попадание в состав олимпийской сборной России.

Кстати, перед поездкой в Северную Америку у российской команды возникли проблемы — въезд был затруднен, отечественные вакцины не одобрены американской системой здравоохранения. Позже этот вопрос с организаторами этапов Кубка мира удалось решить.

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