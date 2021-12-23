Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Бордо
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
22.12
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22.12
Лион
Метц
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Лорьян
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Марсель
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Наполи
Специя
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Эмполи
Милан
24
Все события
Фоторепортажи
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
11:58 (мск), источник: Life.ru

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков пропустит Олимпиаду-2022 в Пекине

Из-за травмы колена он в ближайшее время не сможет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Журова: Пусть Плющенко и Тутберидзе воюют, если благодаря этому у нас будет еще больше медалей

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что пропустит весь нынешний сезон, в том числе и Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором позволяет это делать моё колено. К сожалению, на данный момент времени моё состояние не позволяет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике. Вынужден буду пропустить не только Олимпийские игры в Пекине, но и весь олимпийский сезон», — сказал Юсков.

32-летний спортсмен уточнил, что решение о прекращении карьеры пока не принимал. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после травмы.

Юсков побеждал на чемпионатах мира на отдельных дистанциях в 2013, 2015 и 2016 годах. На каждом из этих турниров он выигрывал забег на 1500 метров.

 Какие праздники отмечают 23 декабря
Почему России хотят пришить ярлык химического террориста
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь