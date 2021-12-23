Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков пропустит Олимпиаду-2022 в Пекине

Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков заявил, что пропустит весь нынешний сезон, в том числе и Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я прохожу курс реабилитации, поддерживаю физическую форму и тренируюсь в том режиме, в котором позволяет это делать моё колено. К сожалению, на данный момент времени моё состояние не позволяет вернуться к интенсивным нагрузкам и соревновательной практике. Вынужден буду пропустить не только Олимпийские игры в Пекине, но и весь олимпийский сезон», — сказал Юсков.

32-летний спортсмен уточнил, что решение о прекращении карьеры пока не принимал. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после травмы.