Российские конькобежцы допущены к участию в чемпионате Европы в Нидерландах

ТАСС, 8 января. Сборная России допущена к соревнованиям на чемпионате Европы по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Российская команда допущена до соревнований после отрицательных результатов теста на коронавирус. С 2 января конькобежцы сборной России находились на карантине из-за нескольких положительных результатов по итогам тестирования.