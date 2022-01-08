Российские конькобежцы допущены к участию в чемпионате Европы в Нидерландах
Спортсмены пропустили первый соревновательный день из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
Спортсмены пропустили первый соревновательный день из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
ТАСС, 8 января. Сборная России допущена к соревнованиям на чемпионате Европы по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
Российская команда допущена до соревнований после отрицательных результатов теста на коронавирус. С 2 января конькобежцы сборной России находились на карантине из-за нескольких положительных результатов по итогам тестирования.
Чемпионат Европы в Херенвене проходит с 7 по 9 января.