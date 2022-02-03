Американский флаг в Пекине понесет конькобежка. Она отдала свою олимпийскую квоту подруге

В январе, в Херенвене, на чемпионате Европы по конькобежному спорту все только и обсуждали «молнию» — в Штатах лидер сезона Эрин Джексон потеряла равновесие на национальном отборе и не квалифицировалась на «пятисотке» на Игры. На своей основной дистанции!

Новость ужасная, но один коллега тогда справедливо сказал: «Бриттани Боу квалифицировалась, и она очень добрый человек». Бриттани! Ну точно, скорее всего квота, выигранная Боу на 500 м, окажется шансом для Джексон.

«Стояла задача отобраться, но я не справилась, — говорит Эрин уже в Пекине олимпийской службе новостей. — Когда Бриттани сказала, что “прикроет” меня, я просто обняла ее и пыталась не расплакаться (…) Мне очень повезло, что рядом есть человек, который способен на подобный поступок».

Эрин Джексон

Боу в Пекине выступит на 1000 и 1500 м, своих коронных дистанциях, но это не было причиной отдавать право старта на «пятисотке» партнерше по сборной. Просто она могла это сделать и сделала.

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К слову, свою единственную олимпийскую медаль Боу завоевала в том числе потому, что квоту на командную гонку в Пхенчхане американки получили только после недопуска российских спортсменов.

Помню, после Игр я спросила у нашей Екатерины Шиховой, какие были ощущения от того, что сборная США с российской квотой завоевала эту медаль: «Не было никаких отрицательных эмоций. Наоборот, они так ждали своей медали Олимпийских игр — и Боу, и Хизер Ричардсон. Порадовалась за них».

Свой самый яркий олимпийский цикл Боу провела перед Сочи-2014, но он закончился Олимпиадой без единой медали для сборной США в конькобежном спорте. Настоящие «убийцы» на средних дистанциях Боу и Ричардсон тогда просто выпали из борьбы на фоне разбирательств с производителями «сверхскоростных» костюмов, которые должны были помочь добыть золото и не одно. В итоге — пшик. Дальше были травмы, проблемы со здоровьем. Да чего только не было. И вот Бриттани уже подбирается к очередной Олимпиаде.

Бриттани Боуи

Знаменосцем сборной США должна была стать бобслеистка Илана Мейерс-Тэйлор, но ее выкосила «корона». Боу была первой запасной на роль знаменосца и теперь именно она пойдет в флагом США на церемонии открытия. Ей будет гордиться Америка и, безусловно, ей уже гордится весь конькобежный спорт.

А уж если Джексон завоюет медаль на 500 м, радости сборной США не будет предела. Кстати, в Сочи такая же история закончилась хэппи-эндом для сборной Канады — Джилмор Джунио отдал право старта Денни Моррисону и тот стал призером Олимпийских игр.

А вы говорите олимпийские ценности умерли. Нет. Просто каждый хранит их в себе как может.