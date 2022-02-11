Шведский конькобежец ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м с мировым рекордом, россиянин Румянцев стал 5-м
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде в Пекине.
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде в Пекине.
Ван дер Пул установил время 12 минут и 30,74 секунды, что является новым мировым рекордом.
Серебряным призером стал нидерландец Патрик Руст, бронза — у итальянца Давиде Джиотто.
Единственный россиянин, выступавший в финале — Александр Румянцев — занял пятую строчку. Он уступил ван дер Пулу 20,59 секунды.
Коньки. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. 10 000 м. Финал.