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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведский конькобежец ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м с мировым рекордом, россиянин Румянцев стал 5-м

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде в Пекине.

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Источник: Reuters

Ван дер Пул установил время 12 минут и 30,74 секунды, что является новым мировым рекордом.

Серебряным призером стал нидерландец Патрик Руст, бронза — у итальянца Давиде Джиотто.

Единственный россиянин, выступавший в финале — Александр Румянцев — занял пятую строчку. Он уступил ван дер Пулу 20,59 секунды.

Коньки. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины. 10 000 м. Финал.

  1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74
  2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59
  3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98
  4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.48,94
  5. Александр Румянцев (Россия) — 12.51,33
  6. Грэм Фиш (Канада) — 12.58,80
  7. Патрик Беккерт (Германия) — 13.01,23
  8. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.01,39
  9. Микеле Мальфатти (Италия) — 13.01,42
  10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.02,43
  11. Риосуке Цутия (Япония) — 13.02,49
  12. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 13.33,53
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