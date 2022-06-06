ISU закрыл все допинговые дела в отношении россиян на основе данных московской лаборатории

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые попали под подозрение на основе базы данных из московской лаборатории. Об этом на конгрессе ISU в понедельник рассказал юридический советник организации Михаэль Гайстлингер.

Представитель ISU отметил, что на основе данных из московской лаборатории под подозрение попало «несколько российских спортсменов».

«По каждому делу ISU провел расследование, его итоги были предоставлены WADA. Все дела, за исключением одного, были закрыты. Одно дело было перенаправлено в Российское антидопинговое агентство, потому что соответствующее тестирование было проведено этим агентством. В результате рассмотрения дела принято решение, что спортсменом были нарушены антидопинговые правила, и последовали санкции. ISU с решением согласилось», — заявил Гайстлингер.

В мае WADA сообщило, что на антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) открыли 17 новых дел, их число достигло 810. Подробности о новых делах не сообщались, в ноябре организация отмечала, что расследования продолжались по 492 делам.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты которого пришли к выводу о том, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.