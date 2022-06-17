«Откуда такая злость к девочке?» Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?

Без деталей

Первоначально рекомендуемой датой окончания расследования в отношении Валиевой значилось 8 августа. Но 12 июня генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли в комментарии ESPN заявил: «Август — не жесткий дедлайн. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может требоваться больше времени». Что это могут быть за «процедурные причины», Ниггли не уточнил.

О ходе дела в последние месяцы практически ничего не сообщалось: нет информации о вскрытии пробы Б, а также о том, как проходит проверка в отношении персонала фигуристки. В РУСАДА в конце мая рассказали только, что расследование ведется тщательно, а «необходимость учесть все нюансы требует времени». И только WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) регулярно напоминают, что будут вправе подать апелляцию на решение РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В Минспорта в начале июня дать какую-либо конкретику также не смогли. Министр спорта Олег Матыцин заявил «Известиям», что информация по делу будет анонсирована, как только появятся результаты. «Расследование ведет РУСАДА в полном соответствии с регламентами WADA. Мы оказываем полное содействие расследованию», — заверил он.

Отсутствие новостей, впрочем, не удивляет: на момент обнаружения положительной допинг-пробы Валиевой не было 16 лет, поэтому она остается «защищенной персоной» (спортсмен любого уровня до 16 лет либо спортсмен от 16 до 18 лет, который не выступает на международных турнирах — прим. «Ленты.ру»). Это должно гарантировать ей в ходе дела полную конфиденциальность. Впрочем, скандал вышел настолько громким, что до конца соблюсти правила не удалось: подробности допуска Камилы к личному турниру Олимпиады и позиции защиты и обвинения стали-таки достоянием общественности.

В мае российские врачи выпустили статью о триметазидине. В публикации говорится об отсутствии эмпирических научных данных, подтверждающих эффективность препарата у здоровых людей в качестве фармакологического средства для улучшения толерантности к физической нагрузке, что свидетельствует о нецелесообразности употребления препарата.

«Главное, чтобы расследовали на совесть»

Слова главы WADA о возможном сдвиге сроков в России встретили преимущественно спокойно. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Матч ТВ» отметила, что в условиях тотального бана российских спортсменов сроки рассмотрения дела не так принципиальны. «Важнее добиться истины. Если бы Камилу ждал сезон или она готовилась бы к старту на международной арене, то было бы обидно, что так долго тянут. Но впереди только внутрироссийские старты, где ее везде ждут, поэтому пусть расследуют», — пояснила Бестемьянова.

Похожее мнение в беседе со Sport24 высказала трехкратная чемпионка Игр Ирина Роднина: «Пусть расследуют сколько угодно. Главное, чтобы без подтасовок и на совесть. Все должно быть честно и прозрачно. От результатов этого расследования зависит многое в нашем фигурном катании. Если вина будет доказана, кто-то должен за это ответить».

Только заслуженный тренер Татьяна Тарасова эмоций не сдержала. «На много лет вперед у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем! Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может. Даже маленькие девочки в других странах злые», — заявила она «Спорт-Экспрессу».

Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке? Татьяна Тарасова

Между тем без каких-либо деталей расследования строить прогнозы о возможном наказании для фигуристки трудно. На вердикт влияет слишком много факторов.

«Чем дольше продлится расследование, тем выше будет давление на РУСАДА»

О причинах, по которым расследование может затянуться, о возможном дальнейшем отстранении Валиевой и судебной практике, касающейся подобных случаев, «Лента.ру» спросила у Андрея Тимчука, партнера коллегии адвокатов Delcredere.

— В марте WADA рассчитывало, что расследование по делу Валиевой завершится до 8 августа. Теперь в организации допустили, что на это может потребоваться больше времени из-за неких «процедурных причин». Что это могут быть за причины и как долго в таком случае может продолжаться расследование? Есть ли все-таки какой-то крайний срок?

Андрей Тимчук: Согласно статье 4.2 Международного стандарта WADA по обработке результатов, независимо от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных со сложными вопросами или задержками, находящимися вне контроля антидопинговой организации (например, задержки по вине спортсмена или другого лица), антидопинговые организации должны иметь возможность завершить обработку результатов (включая слушание в первой инстанции) в течение шести месяцев с момента уведомления спортсмена о предполагаемом антидопинговом нарушении.

Из самой нормы следует, что возможны исключения, когда срок может быть продлен, — например, если это связано со сложными вопросами, которые возникают в ходе расследования.

В ходе расследования РУСАДА обязано проверить версию спортсменки, запросить необходимые документы, опросить лиц, которые могут быть связаны с нарушением антидопинговых правил. Все это занимает время.

В данном случае важно, чтобы в ходе расследования все обстоятельства были изучены и учтены, даже если это займет больше шести месяцев.

Крайнего срока нет, но понятно, что выход за пределы шести месяцев — это исключение из правил. Чем больше срок, превышающий полгода, тем больше давление на РУСАДА, особенно с учетом внимания к этому делу.

— Что должно быть прописано в вердикте РУСАДА по расследованию? Виновна или невиновна, степень вины, ответственность персонала спортсменки, мера наказания? Или всем этим будет заниматься уже CAS?

— РУСАДА излагает свою позицию на слушаниях в Дисциплинарном антидопинговом комитете. Эта позиция включает изложение фактических обстоятельств, их оценку, аргументы в пользу виновности или невиновности спортсмена, оценку версии самого спортсмена, если она была представлена, и мнение РУСАДА о том, какую санкцию нужно применить с учетом степени вины спортсмена.

Что касается ответственности персонала спортсмена, то РУСАДА может открыть в отношении него отдельное дело. В рамках дела Валиевой ответственность персонала может исследоваться, но только для оценки виновности или невиновности спортсменки.

Решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА может быть обжаловано в CAS.

— Если расследование не завершится до начала нового сезона, официально Валиева будет отстранена от стартов? И касается ли это российских турниров?

— Учитывая, что временное отстранение от участия в соревнованиях с Валиевой было снято еще в феврале во время Олимпийских игр, в данный момент ей ничто не мешает принимать участие в соревнованиях, на которые будут допущены российские фигуристы.

— Кажется немного странным — возможно, неоправданно, — что расследование, которым занимается российское, а не международное агентство, может затянуться. Разве это не в интересах РУСАДА — закончить в срок?

Я бы не стал искать здесь какие-то подводные камни. РУСАДА просто делает свою работу. Это непростое дело, которое касается спортсмена международного уровня, к тому же несовершеннолетнего. Дело может повлиять на распределение олимпийских наград. В данном случае важнее провести качественное расследование, чем уложиться в шестимесячный срок.

— WADA сможет оспорить решение РУСАДА в суде? Какая существует практика в подобных случаях? И стоит ли на нее опираться, пытаясь предугадать, чью сторону займет CAS?

Да, WADA может оспорить решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Сложно предугадать, чью сторону займет CAS, особенно учитывая, что мы не знаем результатов расследования.

CAS не раз вставал как на сторону российских спортсменов, так и не на их сторону. В феврале суд поддержал решение Дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, поэтому нет сомнений, что CAS объективно рассмотрит это дело, если жалоба будет подана.

— На днях стало известно, что вратаря сборной Кот-д’Ивуара отстранили на 18 месяцев за триметазидин. В России забеспокоились, что подобное может случиться и с Валиевой. Но правильно ведь, что существует сценарий, при котором она получит только лишь предупреждение, и этот случай с футболистом не стоит считать показательным примером?

Случай с вратарем сборной Кот-д’Ивуара показателен только тем, что у него обнаружили такую же запрещенную субстанцию, что и у Валиевой. Это говорит о том, что данное вещество все-таки иногда используется спортсменами.

В остальном фактические обстоятельства дел могут довольно сильно отличаться: вратарь сборной Кот-д’Ивуара не несовершеннолетний, и важно понимать, как вещество попало в организм спортсмена, учитывать степень его вины. Поэтому я бы не считал случай с футболистом показательным примером. Каждое антидопинговое дело по-своему уникально.

Что касается санкций, то, согласно Общероссийским антидопинговым правилам и кодексу WADA, если будет установлено, что спортсменка принимала запрещенное вещество ненамеренно, ей может быть вынесено предупреждение или срок дисквалификации до двух лет в зависимости от степени вины. Степень вины определяется даже при ненамеренном приеме.

Сейчас Валиева вернулась из отпуска и работает на сборах группы Тутберидзе в Новогорске, а с 8 июля начнет выступать в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек», который будет проходить в Сочи.