Медали, титулы, тюрьма и проблемы с алкоголем: история лучшего конькобежца СССР

Детская травма

Спортсмен родился в 1931 году в Туле, которая тогда входила в состав Московской области. С детства любимым развлечением Гришина были коньки, которые представляли собой валенки с прикрученными к ним лезвиями. В такой модной экипировке мальчик с друзьями любил рассекать прямо по замерзшим улицам города, иногда цепляясь за проезжающие машины. Примерно этим он занимался и в один из зимних дней 1942 года.

На Тулу совершила налет немецкая авиация, а Гришин вместе с другом не успел добраться до укрытия. Рядом рванула бомба.

Товарищ будущей звезды мирового спорта погиб на месте, а Евгений отделался ранением. Особенно пострадали ноги мальчика, принявшие на себя 12 осколков. К счастью, пострадавшего прямо в коньках оперативно доставили в военный госпиталь, где квалифицированный хирург вовремя провел сложную операцию. Гришин вполне мог лишиться ног, которые позже принесут ему всемирную славу.

Когда очнулся, практически ничего не видел. Все было как в тумане. Беспрерывно тошнило, голова раскалывалась, в ушах застыл жуткий свист. Первая мысль: «Неужели это все, и я больше никогда не встану на коньки?». Евгений Гришин

Мальчик быстро пошел на поправку, отправился из госпиталя домой и вернулся к привычному хобби, которое очень скоро стало главным делом его жизни. Помог Николай Дронов, дядя Гришина, который в местном спортивном обществе «Трудовые резервы» тренировал конькобежцев зимой и велогонщиков летом. В один из зимних дней, еще во время войны, он предложил племяннику поучаствовать в первенстве города и дал ему настоящие беговые коньки, которые отличались от самодельного девайса «валенок-лезвие» как Mercedes от «Запорожца».

Восторгу Гришина не было предела, на соревнованиях он выжал из себя максимум и уступил лишь действующему чемпиону города. В качестве приза мальчик получил дефицитный в военное время сахар, чем несказанно обрадовал и себя, и членов своей семьи. Тогда же стало понятно, что у парня незаурядные способности к спорту, которые нужно во что бы то ни стало развивать.

Правда, Гришин едва не сменил ледовую дорожку на кривую: подростком спортсмен связался с уличной шайкой, которая совершала налеты на магазины, продуктовые склады и жилье честных граждан. Одна из таких спецопераций завершилась провалом, Гришина вместе с подельниками взяли милиционеры, но самый гуманный суд в мире не стал ломать судьбу парню и наказал его двумя годами лишения свободы условно. Гришин урок усвоил и навсегда завязал с криминалом.

Между треком и льдом

Энергию спортсмен перенаправил в тренировочный процесс, что быстро дало плоды: в возрасте 14 лет Гришин выиграл чемпионат города, а год спустя одержал победу на всесоюзных соревнованиях школьников. В 1947-м конькобежец деклассировал соперников на чемпионатах РСФСР и СССР среди юношей, причем на обоих соревнованиях были установлены рекорды страны. При всем уважении к Дронову, он не был тренером по конькобежному спорту экстра-класса, а потому после первых серьезных успехов спортсмен перешел к более именитому наставнику Якову Яковлеву.

В 16 лет перед конькобежцем открылись двери сборной СССР, а тульский оружейный завод презентовал земляку коньки норвежской марки Hagen Oslo. Позже Евгений рассказывал, что неизменно бегал в них на всех соревнованиях на протяжении 20 лет и лишь иногда менял лезвия. Правда, большие победы на льду пришли к Гришину не сразу. В юношестве конькобежец вдруг решил с головой окунуться в велоспорт и очень быстро дорос до уровня члена сборной страны и там. В 1952 году он отправился на первую для СССР летнюю Олимпиаду в Хельсинки, однако выступить там ему было не суждено. Помешал конфликт с партийным руководством.

Возник он не на пустом месте: членов сборной СССР принуждали выступать на велосипедах отечественного производства, собранных на харьковском заводе, однако Гришин продолжал ездить на своем итальянском аппарате. Перед Олимпиадой спортсмен честно пытался освоить харьковский велосипед, но потерпел фиаско.

Я попробовал эту чудо-технику, ее поднять невозможно было. На одной из тренировок у меня оборвалась цепь, я и сам разбился напрочь, и машину разбил. К Олимпиаде, правда, восстановился, но ездил уже на своем велосипеде, а у меня была классная итальянская машина фирмы «Доницетти». Евгений Гришин

Уже в Хельсинки руководству сборной доложили, что Гришин упирается и хочет представлять страну на международных соревнованиях на своем «Доницетти». Спортсмена вызвали на ковер, где чиновники устроили ему жесткую обструкцию, однако тот огрызался и даже посмел продемонстрировать синяки и ссадины после падения с харьковского велосипеда прямо в кабинете. После такого перформанса Евгения решили от греха подальше отправить на родину. Правда, отъезд так и не состоялся: на следующий день футбольная сборная потерпела оглушительное поражение от Югославии, и о велогонщике просто забыли. Но и выступать Гришину тоже не дали, на Играх спортсмен остался зрителем.

После неудачной попытки дебютировать на Олимпийских играх в качестве велогонщика Гришин решил вернуться в конькобежный спорт и вновь начал усердно тренироваться. На этот раз под руководством многократного чемпиона СССР Константина Кудрявцева.

Назло рекордам

Тандем работал блестяще: к середине 1950-х Евгений начал феерить на чемпионатах СССР, а в 1956-м отправился на Олимпиаду в Кортина-д’Ампеццо. Те Игры тоже стали дебютными для советских представителей зимних видов спорта, а у Гришина на этот раз все сложилось гораздо удачнее. Спортсмен произвел фурор, не просто взяв золотые медали на спринтерских дистанциях 500 и 1500 метров, но и установив два мировых рекорда.

Любопытная история приключилась со второй победой. Главным конкурентом Гришина был его соотечественник Юрий Михайлов, который периодически обгонял оппонента на разных стартах. В Кортина-д’Ампеццо противостояние советских конькобежцев получилось настолько жарким, что Гришин и Михайлов показали абсолютно одинаковое время — 2 минуты и 8,6 секунды. 66 лет назад не практиковали более точные измерения — до сотых и тысячных — поэтому организаторам не оставалось ничего другого, как вручить советским спортсменам по золотой медали и объявить обоих мировым рекордсменами.

Для Михайлова та олимпийская медаль так и осталась единственной, а вот Гришин блеснул и на следующих Играх. Они проходили спустя четыре года в американском Скво-Вэлли, где советскому спортсмену снова не было равных на коронных дистанциях. Не обошлось без еще одной любопытной истории, на этот раз связанной с 500-метровкой. Уже после объявления победителей организаторы провели выставочные забеги с расчетом увидеть новый мировой рекорд. Гришин их ожиданий не обманул и преодолел дистанцию за рекордные 39,6 секунды.

Четырех золотых олимпийских медалей Гришину было недостаточно, после Скво-Вэлли он продолжал тренироваться и выступать и в прекрасной форме подошел к Играм-1964 в Инсбруке. К тому моменту советский спортсмен сосредоточился исключительно на 500-метровке, где накануне Олимпиады установил очередной мировой рекорд. Однако пятого золота не случилось. Гришин едва не упал на повороте и пробежал дистанцию за скромные для себя 40,6 секунды, однако и этого результата почти хватило для победы. Советского спортсмена опередил американец Ричард Макдермот, который и стал обладателем золотой медали. Гришин воспринял то поражение очень болезненно.

Спортсмен вспоминал, что, стоя на второй ступени пьедестала с серебряной олимпийской медалью, хотел от стыда провалиться под землю.

Главной звездой Игр-1964 стала советская конькобежка Лидия Скобликова, которая умудрилась прийти к финишу первой на всех четырех дистанциях. Большой вклад в эти победы внес Гришин: опытный спортсмен в начале 1960-х взял шефство над перспективной конькобежкой, помог ей адаптироваться в сборной СССР, фактически став вторым тренером и поставив уроженке Златоуста технику. Позднее Скобликова вспоминала, что многим обязана старшему товарищу.

Евгений Гришин с Лидией Скобликовой | Источник: РИА "Новости"

Я видела, как он относится к делу, — для него важнее тренировки не было ничего. Не дай бог, если кто-то зашел бы к нему в комнату во время дневного сна. В него тут же полетели бы кеды от лежащего Гришина, так как он очень серьезно относился как к тренировкам, так и к отдыху. В-третьих, он владел безупречной техникой катания. Лидия Скобликова

В 1968 году 37-летний Гришин выступил на последних для себя Играх-1968 в Гренобле, подготовка к которым была скомкана из-за обидной травмы на тренировке. В итоге на Олимпиаде спортсмен показал лишь четвертое время, после чего решил заканчивать с профессиональным спортом и сосредоточиться на тренерской работе.

Плавное пике

После окончания карьеры Гришин занялся тренерской деятельностью, в которую окунулся с головой. Евгений работал и с конькобежцами, и с велогонщиками, проводя большую часть жизни на сборах и соревнованиях. Такой расклад совершенно не устраивал супругу конькобежца — фигуристку Марину Гранаткину. Из-за постоянных разъездов мужа ей приходилось практически в одиночку воспитывать дочь Елену, а в редкие мгновения воссоединения семьи Гришин часто предпочитал снимать накопленный от тренерской работы стресс алкоголем. В конце 1970-х терпению Гранаткиной пришел конец, и она подала на развод.

Евгений Гришин с супругой | Источник: РИА "Новости"

Евгений тяжело переживал разрыв и предсказуемо запил еще сильнее. Конькобежец употреблял спиртное в промышленных масштабах, но крепкий от природы организм долгое время со всем справлялся. А вот денег стало катастрофически не хватать, и во время одного из затяжных запоев Гришин продал все свои олимпийские медали. В 1990-х начали проявляться и первые последствия возлияний, но бросить пить конькобежца заставили не проблемы со здоровьем.

Дочь Елена пригрозила отцу навсегда лишить его общения с внуком, которому было тяжело смотреть на опускающегося на дно деда.

Гришин собрал волю в кулак и завязал с алкоголем. Спортсмен вернулся к нормальной жизни, написал две автобиографические книги, в которых откровенно рассказал о борьбе с зависимостью. «Никто не знает, когда закончится эта мука и закончится ли вообще. Известно только: если сорвешься хоть однажды, пагубное пристрастие останется на всю жизнь», — писал Евгений. Примерно так и произошло. В начале 2005-го атлет получил приглашение на чемпионат мира по конькобежному спорту в Москве в качестве почетного гостя. Тот визит стал роковым: Гришин увиделся со старыми друзьями, сорвался и снова ушел в пике. За этим последовали инфаркт и долгое восстановление.